İzmir’in sesi olacağım

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmirlilere yeni yılın ilk mesajını Egeli SABAH aracılığı ile verdi. Yeni yılın İzmirlilere huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dileyen Zeybekci, "Kısa sürede İzmir'in dört bir yanında vatandaşlarımızla buluştum. Gördüğüm coşku ve heyecan onur verici... 2019'da her kalbe dokunup, söylenmeyeleri söyleyen, yapılmayanları yapan bir vizyonla İzmir'imizi taçlandıracağız. İzmir'li kardeşlerimizin sesi olacağımız bir kampanya yürüteceğiz. Hiç şüpheniz olmasın" dedi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir adayı olarak açıkladığı Nihat Zeybekci, Egeli SABAH aracılığıyla İzmir seçmeninin yeni yılını kutladı. 2019'da İzmirlileri yeni bir yolculuk beklediğini ifade eden Zeybekci, "İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha ardımızda bırakıyoruz. Yeni yılda bizleri, yepyeni başlangıçlar, yeni umutlar, yeni hedefler ve yeni bir yolculuk bekliyor. Kemeraltı'ndan Karabağlar'a, Gaziemir'den Buca'ya, Dikili'den Aliağa'ya kadar vatandaşlarımızla bir araya geldim. İzmir'i onların gözünden gördüm ve dinledim. İzmir'de gördüğüm heyecan, coşku, karşılıklı sevgi ve teveccüh karşısında duyduğum mutluluk çok onur verici. Ben, inanıyorum ki bu heyecan, mutluluk, sevgi ve coşkuyla yeni yılda her zaman olduğu gibi milletçe kenetlenip İzmir'de çok güzel şeyler yapacağız. 2019'da her kalbe dokunup, söylenmeyeleri söyleyen, yapılmayanları yapan bir vizyonla İzmir'imizi taçlandıracağız. İzmirli kardeşlerimizin sesi olacağımız bir kampanya yürüteceğiz" dedi.Yarınların umut dolu olduğuna dikkat çeken Zeybekci, "Herkes bilmelidir ki, ülkemizin vizyonu geniş, ufku açık, yarınları umut dolu ve geleceği aydınlıktır. Ülkemiz de İzmir'imiz de 2019 yılında emin adımlarla yoluna devam edecektir. Bu umutlarla yeni yılınızı kutluyor; 2019'un ülkemiz, milletimiz ve bütün insanlık için barış, huzur ve kardeşlik içinde geçmesini temenni ediyorum" dedi.