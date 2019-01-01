Köylülerin tiyatro macerası film oldu

BUGÜN NELER OLDU

Seferihisar içesinde geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Ulamış Mahallesi sakinleri, 2 yıl önce tiyatrocu ve yönetmen Vedat Murat Güzel'in cesaretlendirmesiyle tiyatro yapmaya başladı. En yaşlısı 80 yaşında olan ve çoğunluğu kadınlardan oluşan 35 kişilik tiyatro topluluğu, günlük işlerinden fırsat buldukça tiyatro eğitimi aldı ve oyun hazırlamaya başladı. "Yaşamın İçinden" isimli oyunla sahne alan topluluk, ülke genelinde çeşitli tiyatro festivallerinde sahne aldı. Köylülerin tiyatro macerası, aynı köyde doğan ve oyuncular arasında yer alan 22 yaşındaki Berkay Taşkan tarafından filme de uyarlandı. Taşkan'ın, oyuncuların günlük yaşamı, tiyatro hakkındaki duyguları, oyunlar için yaptıkları hazırlıklar ve aralarındaki diyaloglardan aldığı kayıtlarla yaptığı kısa film, uluslararası festival seçkileri arasına girmeyi başardı.