Manisa’dan Van’a kitap köprüsü

BUGÜN NELER OLDU

Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Ortaokulu'nun Türkçe öğretmenlerinden Gönül Kovan Gürakan ve Alpaslan Yılmaz Gürakan tarafından başlatılan 'Kitap kumbaram' e-Twinning projesi büyüyerek devam ediyor. Şehitler Ortaokulu başta olmak üzere Manisa'daki pek çok okula, iş yerlerine ve diğer illerdeki okullara konulan kumbaralar sayesinde 26 Nisan 2019 tarihinde 'Kitap kumbaram kütüphanesi' tabelasıyla Van'ın Çatak ilçesi Görentaş mevkiindeki Karaboğaz Ortaokuluna büyük bir kütüphane kurulacak. 'Kitap kumbaram' projesi sayesinde ihtiyacı olan çocuklar kitaplarla buluşurken aynı zamanda da kitaplarını paylaşan çocuklara paylaşma, yardımlaşma, sevgi, saygı, kardeşlik, birlik ve beraberlik gibi kazanımlar da verilmiş olacak.