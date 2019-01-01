Metro işçilerinden İZBAN işçilerine jest

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toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecinde, işveren ile uzlaşamayarak 10 Aralık'ta greve başlayan İZBAN işçilerine, kendileri gibi demiryolu işçisi olan İzmir Metro A.Ş. çalışanlarından destek geldi. Metro çalışanları, işverenin yeni yıl için kendilerine verdiği ve içerisinde çeşitli meşrubatların yer aldığı hediye sepetini, İZBAN personeline hediye etti. Alsancak Gar'da grevini sürdüren İZBAN işçileri, eşleri ve çocukları ile Metro çalışanlarını karşıladı. Demiryol- İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, "İZBAN grevi, işçi sınıfının ileriki günlerde yapacağı çok daha etkili eylemlerin, ses getirmenin en iyi örneklerinden biri olacak" dedi.