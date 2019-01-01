Öğrenciler 3 boyutlu görerek öğrenecek

BUGÜN NELER OLDU

Aliağa Ortaokulu'nda öğrencileri son teknoloji ile yarınlara hazırlamak amacıyla "3 boyutlu eğitim ve tasarım sınıfı" açıldı. 3D Matematik, 3D Coğrafya ve 3D Fen eğitimi verilecek olan sınıfta, 3 boyutlu eğitim seti ve yazıcılar aracılığıyla öğrenciler müfredat konularını somut bir biçimde öğrenme fırsatı yakalayacak. Hayırseverlerin desteği ile açılan sınıfta, aynı zamanda öğrencilerin ilgisinin arttırılarak konuların daha iyi anlaşılmasını amaçlanıyor. 3 boyutlu eğitim ve tasarım sınıfını tanıtmak için okul bünyesinde gerçekleştirilen açılışa, Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, hayırseverler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise programa katılamadığı için Aliağa Ortaokulu'na tebrik mesajını iletti.