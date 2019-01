Oğuzhan Özkaya’da ‘TBT’ eğitim modeli

BUGÜN NELER OLDU

Öğrenciye verdiği değerle dikkat çeken Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları, geleceğin en önemli üç temel taşı, tarım, bilim ve teknoloji konularını eğitimin odak noktasına yerleştirdi. Geleceğin yetişkinlerini yetiştirdiklerini belirten Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, "Bu bilinçle dünyada gelecekte en önemli yapı taşları olan tarım, bilim ve teknoloji yani geleceğin TBT'sini eğitimde uygulayan ve çocuklarımızı yarınlara hazırlayan eğitim anlayışıyla ilerliyoruz. Amacımız, soran, sorgulayan, körü körüne bağlanmayan, inceleyen, bilime ve kültüre değer veren kuşaklar yetiştirmek" dedi. Sosyal ve bilimsel projeleri, uluslararası bilim olimpiyatları, uçak derslik, tarımsal üretim, uygulamalı yabancı dil eğitimi ve çift diploma gibi eğitimde farklılıkları ile dünyayla yarıştıklarını anlatan Özkaya, "Eğitimi, gencin kafasında ana-baba, çevre yoluyla dayatılan bir zorlama olmaktan çıkarıp gönüllü bir bilinçlenme, bilgilenme, değişme, aydınlanma aracı olarak gören ve gösteren öğretmenler elinde duyarlı, tutarlı, mutlu ve başarılı insanlar yetiştirmek için yola çıktık ve bu konuda çok büyük aşamalar kaydettiğimizi bugün gururla söyleyebiliyoruz. Her öğrenci özeldir, özeldir ve bize göre; doğru yaklaşıldığında başarılı olamayacak hiç bir öğrenci yoktur" dedi.Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen OKSEF Araştırma Projeleri Yarışması'nın (Oğuzhan Özkaya Education- Ümit Karademir Science Energy and Engineering Fair) 04-10 Haziran 2018'de 14-19 yaş arası gençler arasında uluslararası, 07-09 Haziran 2018'de ayında ulusal alanda orta öğretim öğrencileri arasında düzenlendiğini belirtti. Araştırmaya yönelik konulara büyük önem verdikleri için bilimsel projeler, sosyal sorumluluk projeleri, AB projeleri, öğrenci değişim programları, ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenlediklerini anlatan Oğuzhan Özkaya, "Her öğrencimiz kendi ilgi ve yetenekleri ile bu konulardan birinde çalışmaya kendi özgür iradesi ile katılıyor.Özkaya Eğitim Kurumları; öğrenci merkezli eğitim ve etkinlikleriyle, öğrenciye yeteneklerini keşfetme konusunda yolu açarak çevresiyle, doğayla barışık; ülkesini, halkını seven ve ülkesine, halkına hizmet etme aşkı ile yaşayan gençler yetiştirmek için çalışır" dedi. Bir öğrencinin fikri üzerine uçuş ömrünü tamamlayan uçağı dersliğe dönüştürdüklerini anlatan Oğuzhan Özkaya, " İçine 20 bilgisayar kurulan uçakta, robotik kodlama ve yazılım ile İngilizce dersi işleniyor. Derslik fonksiyonunun yanı sıra kütüphane olarak da hizmet veren uçakta okuma bölümü oluşturduk. Öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmesi için bir de uçuş simülatörü konulan uçakta çocuklar, simülatörde İzmir üzerinde bir tur attıktan sonra okulun bulunduğu yere dönüyor. Uçağımız tüm okullardaki öğrencilerimize açık. Hem ziyaret hem de kurslarımıza katılma olanakları var" diye konuştu.Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları'ndaki Lise öğrencilerinin her yıl 2 ay Kanada'da, ilk ve ortaokul öğrencilerinin ise İngiltere'de uygulamalı, gezi ve eğlenceli eğitimle İngilizce dersi aldıklarını anlatan Oğuzhan Özkaya, "Velilerimiz bu eğitim için ayrıca ücret de ödemiyorlar.