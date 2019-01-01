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Polisler miniklerle kar topu oynadı

Giriş Tarihi: 1.1.2019
Polisler miniklerle kar topu oynadı
DENIZLI'NIN Çivril ilçesinde kar yağışının ardından sokak ve parklara çıkan birçok vatandaş, hem fotoğraf çekti hem de kardan adam yaparak kartopu oynadı. Yılbaşı öncesi asayiş denetimlerini arttıran Çivril Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, devriye görevi sırasında rastladıkları çocuklarla kartopu oynadı. Polislerin çocuklarla kartopu oynaması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Polisler, karda ve oyun esnasında dikkatli olmaları konusunda çocukları uyardıktan sonra görevlerine geri döndü.
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Polisler miniklerle kar topu oynadı
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