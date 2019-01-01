Şehit arkadaşlarını 22 yıldır unutmuyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Hüseyin Kuş, vatani görevini yaptığı Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Ercan Sınır Karakolu'nda 30 Aralık 1996 tarihinde hain saldırı sonucu şehit oldu. Kuş'un cenazesi memleketi Denizli'nin Sarayköy ilçesinde toprağa verildi. Silah arkadaşları, Kuş'un şehadete yürüyüşünün yıldönümlerinde Türkiye'nin dört bir noktasından gelerek şehitlikte buluşuyor.22 yıldır geleneği bozmayan 75 silah arkadaşı, son olarak geçtiğimiz 30 Aralık tarihinde yine Kuş'un mezarının bulunduğu şehitlikte buluştu. Vefakar arkadaşlara Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş da eşlik etti. Kuş'un komutanları ve silah arkadaşları ilk olarak Başkan Özbaş tarafından Sarayköy Belediyesi Kültür Merkezi'nde ağırlandı. Kahvaltıya Şehit Hüseyin Kuş'un babası Osman Kuş da katıldı. Kahraman Kuş'un silah arkadaşlarına konuşan Başkan Özbaş, "Önümüzdeki dönem Belediye Başkanlığı görevi bize nasip olursa Sarayköy tarihine ve şanlı tarihimize ekleyeceğimiz bir belgesel haline getireceğiz" dedi. Şehit Hüseyin Kuş'un o dönemde bölük komutanı olan Jandarma Kriminal Daire Başkanı Mustafa Mercan ise, Hüseyinimizi 22 yıl önce bugün şahadet mertebesine uğurladık. O gün bugündür evlatları olarak Osman babaya, gelmeye çalışıyoruz. Acılarının milyonda birini paylaşmaya çalışıyoruz. 22 yıldır sürekli bu organizasyon devam ediyor ve edecek" dedi.