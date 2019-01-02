Adrenalin tutkunları Pamukkale’ye geliyor

BUGÜN NELER OLDU

büyüleyici görselliği ile dikkati çeken beyaz cennet Pamukkale, adrenalin tutkunlarını gözdesi oldu. Pamukkale'de son 6 ayda 15 bin yamaç paraşütü atlayışı yapıldı. Pamukkale'ye 2.5 kilometre uzaklıktaki Dinamit Tepe'den yamaç paraşütüyle tandem uçuş yapan turistler, beyaz travertenlerin eşsiz manzarasını havadan seyretme imkanı buluyor. Yamaç paraşütü öğretmeni Mevlüt Hoyraz, "Bu yıl burada eğitim, sportif, yarışma, profesyonel organizasyonlar dahil olmak üzere 50 bin uçuş sayısına ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, "Dünya mirası Pamukkale'de yılın 12 ayı uçuş faaliyetleri yapılabilmektedir. Bu anlamda çok sayıda kulüp ve sporcuyu ağırlıyoruz. 2019 yılında uçuş rekorlarının kırılacağına inanıyorum" dedi. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen ise "Pamukkale, Fethiye'den sonra en fazla yamaç paraşütü atlayışı yapılan merkez. Yamaç paraşütü ve balon turlarına ilgi artınca, Pamukkale'de konaklama gün sayısı da daha iyi noktalara gelecek" diye konuştu.