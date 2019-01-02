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Bir solukta Ege Turu

Giriş Tarihi: 2.1.2019
ALTAY'DA MERTER DÖNEBİLİR
SPOR Toto 1. Lig ekibi Altay'da yönetim, transferde sürpriz bir hamle yaptı. Siyahbeyazlılar, kulübün altyapısından yetisen orta saha oyuncusu Merter Yüce'yi yeniden takıma çagırdı. Uzun süredir sakat olan ve Altay ile antrenmanlara baslayan Merter, iyilesirse sözlesme imzalanacak.

DENİZLİ ARA TRANSFER İÇİN 2 MİLYON AYIRDI
SPOR Toto 1. Lig'de sampiyonluk mücadelesi veren Denizlispor'da yönetim ara transfer döneminde yeni alınacak oyuncular için toplam 2 milyon TL'lik bütçe belirledi. Denizlispor Alanyaspor'dan ayrılan 30 yasındaki Kamerunlu forvet Mbilla Etame ve eski Fenerbahçeli Emenike ile görüsüyor.

KARŞIYAKA'YA HAKAN KUŞ'TAN TATSIZ HABER
KARSIYAKA'DA forvet Hakan Kus'un sakatlıgı sok etkisi yarattı. Forvet oyuncusunun çekilen MR sonucunda sag ayak bilegindeki üst baglarında yırtık tespit edildi. Golcü futbolcunun en az 10 idmanlara çıkmayacagı bildirildi. Karsıyaka, 9 veya 10 Aralık'ta Tire 1922 ile hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

AKHİSAR, ESKİ FENERLİ FERNANDAO'NUN PEŞİNDE
SÜPER Lig'de Akhisar'ın teklif götürdügü Suudi Arabistan'da forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Fernandao, Brezilya'ya gitmek ve esinin yanında olmak istedigini söyledi. Mugdat Çelik'i tekrar takımda görmek isteyen Ege temsilcisi, Galatasaray kulübünün karar vermesini bekliyor.
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Bir solukta Ege Turu
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