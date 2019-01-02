Çıle büyüyecek

BUGÜN NELER OLDU

işveren ile ücret zamları konusunda uzlaşamayan İZBAN işçilerinin başlattığı grev sürerken, İzmir Metro A.Ş. ile İzmir Tramvayı'nda da grev için geri sayım başladı. 449 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, arabulucu süreci sona erdi. Personel için 600 lira seyyanen zam istediklerini ifade eden Demiryolİş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, "100 gün olan ikramiyeyi, 112 güne çıkarmak istedik. Ayrıca sürüş tazminatı ve vardiya tazminatı talebimiz var. Görüşme süreci dediğimiz 60 günlük süreci tabii ki bekleyemeyiz. 60 günlük süreci beklediğimiz anda biz yetkimizi kaybederiz. En fazla 50 gün beklememiz lazım. Onu da öyle değerlendirmeyi düşünmüyoruz. Arkadaşlarımızla görüştükten sonra, stratejimizi belirleyeceğiz. Bu süreçte belediye bizi grev kararı almak zorunda bırakabilir" dedi. Öte yandan 10 Aralık'ta başlayan İZBAN'daki grev, yeni yılın ilk günü de devam etti.