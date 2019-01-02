Erdoğan geliyor, adaylar belli oluyor

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Parti'nin İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak eski Ekonomi Bakanı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Nihat Zeybekci'yi açıklamasının ardından gözler 30 ilçeye çevrildi. İl Teşkilatı 5 Ocak Cumartesi günü 30 ilçenin adaylarını ilan ederek İzmir kamuoyuna tanıtma kararı aldı. Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşecek programa Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması kesinleşti. Egeli Sabah'a konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız belirlendi. Uzun süredir ilçelerimiz ile ilgili genel merkezimizle birlikte çalışmalarımızı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhur ittifakının İzmir'deki ilçe belediye başkan adaylarını 5 Ocak'ta açıklayacak. Bazı ilçelerde MHP, bazı ilçelerde AK Parti'nin adayları 5 Ocak Cumartesi günü Halkapınar Spor Salonu'nda saat 12.00'de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Binali Yıldırım'ın katılımıyla açıklanacak. Coşkulu ve heyecanlı bir aday açıklama töreni olacak. Teşkilatlarımız bu törende bir araya gelecek" diye konuştu.