Görev başındalardı

BUGÜN NELER OLDU

İzmırİl Emniyet Müdürlüğü, yeni yıl kutlamaları kapsamında kent genelinde uygulama noktası oluşturarak önlem aldı. Yeni yılın olaysız geçmesi için çeşitli şubelerden 7 bin polis görevlendirildi. Eğlence merkezlerinin giriş ve çıkış noktalarında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alkollü olarak araç kullanılmaması ve kullananların belirlenmesi için denetim yaparken, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler ise ana caddelerde ve sokak aralarında asayişi sağladı. Sağlık çalışanları ise yılbaşı gecesi olası bir olumsuz duruma karşı nöbet tuttu.