Hayal’in yaşamı aikido ile değişti

İZMIR'IN Karşıyaka ilçesinde 1.5 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan ev kadını Hayal Öksüz'ün (54) yaşamı, Japon savunma sanatı aikido ile tanıştıktan sonra değişti. Yaklaşık 3 yıl önce kendine güveni olmayan, ailesi olmadan evden çıkamayan, zamanının çoğunu evde geçiren Hayal Öksüz, 2015'te düzenlenen Engelsiz İzmir Fuarı'nda aikido yapan sporcuları izlerken tekerlekli sandalyeyle aikido yapan birini gördü. Öksüz, fuarda, 'Aikido engel tanımıyor' takımıyla tanıştı. Karma engellilerden oluşan aikido takımına dahil olan Öksüz, aikido sayesinde yaşama tutundu.

KENDINE GÜVENI GELDI

ÖKSÜZ, Aikido Federasyonu tarafından 'siyah kuşak' derecesine layık görüldü. Bulgaristan'da bir aikido seminerinden davet aldı ve gösteri yaptı. Aikidoda engellilerin saldırma imkanı olmadığını, karşı tarafın gücünü kullanarak onları savuşturmak için mücadele verdiklerini anlatan Hayal Öksüz, Türkiye'de tekerlekli sandalyede siyah kemer sahibi olan tek kadın olmanın gururunu yaşıyor. Öksüz, "Sokakta düşersem, başıma bir şey gelirse diye ailem de tek başıma dışarı çıkmamı istemiyordu. Aikido ile birlikte her şey değişti. Artık kendime güveniyorum, tek başıma ben her şeyi yapabilirim diyorum" diye konuştu.