Hırsızı kullandığı araba ele verdi

İzmir'de bankadan parasını çeken vatandaşları takip edip, paralarını çalan zanlıyı acemiliği ele verdi. Bornova'da yaşayan S.B, bankadan çektiği 30 bin lirayı kargo poşeti içinde otomobilinin sağ ön koltuğuna koyduktan sonra aracından indi ve geldiğinde arabasının camının kırılarak parasının çalındığını fark etti. Bu olaydan bir hafta sonra Karşıyaka'da bankadan çektiği 15 bin euro, H.Ü'ye ait park halindeki otomobilin camı kırılarak çalındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bankadaki ve olayların gerçekleştiği güzergahlardaki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Araştırma sonucu, iki hırsızlık olayında internetteki satılık araç ilanlardan seçilen plakaların sahtesinin takıldığı gri renkli otomobilin kullanıldığı tespit edildi.

PTS ILE FARK EDILDI

PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kameraları ile güvenlik kameralarından bu yönde çalışma yapan ekipler, araca ait özel iz ve emareler olduğunu belirledi. Polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta, oto hırsızlığından aranan H.M'yi gözaltına aldı. Amcaoğlu H.M'nin gözaltına alındığını ve polis merkezine götürüldüğünü öğrenen N.M, gri renkli otomobille karakola gitti. Bu sırada polis merkezinde bulunan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gri renkli aracı incelemeye aldı. Hırsızlık olayında kullanıldığı tespit edilen araca el koyan ekipler, N.M'yi gözaltına aldı. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli, adliyede tutuklandı.