Minikler karla tanıştı

BUGÜN NELER OLDU

Karşıyaka'dabir AVM, yılbaşı kutlaması etkinliğinde canlı müzik eşliğinde bahçede dans eden yüzlerce kişinin üzerine suni kar yağdırdı. İzmirliler yeni yılın ilk dakikalarına suni kar altında dans ederek girdi. Kar yağışı lazer gösterisiyle daha da renklendi. Çeşme'de ise, Mehmet Akpınar Anaokulu Müdürü Songül Bilen ve okul aile birliği üyeleri, öğrencileri karla tanıştırmak için okula yapay kar makinesi getirtti. Okul bahçesinde toplanan miniklerin üzerine yapay kar yağarken, minikler ilk kez gördükleri kar altında çığlıklar atarak eğlendi. Yapay kar altındaki eğlencenin ardından çocuklara 200 adet çam fidanı dağıtıldı.