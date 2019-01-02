Poşetlerin ücretli olmasına destek

BUGÜN NELER OLDU

ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeyle tüm Türkiye'de bugünden itibaren plastik alışveriş poşetlerinin 25 kuruştan satılması vatandaşlardan destek gördü. Marketlerde bugünden itibaren hayata geçen sistemle ilgili vatandaşları bilgilendiren kasiyerler, alışveriş yapan kişilere poşetlerin ücretli olduğunu hatırlatıyor. Vatandaşlardan Atanur Koçak, "Poşetlerin ücretli olması poşet tasarrufunu sağlar. Önceki gibi çok alınmaz, 1 taneyle işimizi görürüz" dedi. Nebi Özer, "Bu uygulamayla sokaklarda, yerlerde gördüğümüz poşetlerin azalacağını düşünüyorum" diye konuştu.