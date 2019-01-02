Sürücülere yeni yılın ilk cezaları kesildi

DENIZLI Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yılbaşı kutlamalarının ardından yeni yılın ilk gününde kent genelinde aldığı güvenlik tedbirlerini sürdürdü. Kutlamaların sonrasında trafik ekiplerince vatandaşların trafikte güvenli seyahat etmeleri ve alkollü sürücülerin yakalanması amacıyla "Şok alkol uygulaması" başlatıldı. Uygulama kapsamında kentin çeşitli bölgelerinde kontrol noktaları oluşturuldu.

42 BIN LIRA CEZA

Pamukkale yolunda oluşturulan noktalarda trafik polisleri, araçları teker teker durdurarak denetim yaptı. Alkol uygulamasının yanında araç sahiplerinin sürücü belgeleri ve araç ruhsatları da kontrol edildi. Alkollü araç kullanan sürücülerin ehliyetlerine el koyulurken araçları ise çekiciyle otoparka çekildi. Yılın ilk gününde 420 sürücüye alkollü araç kullandıkları ve trafik kurallarına uymadıkları için toplam 42 bin lira ceza kesildi. Emniyet yetkilileri, kurallara uyulması için kent genelinde uygulamaların sürekli olarak devam edeceğini belirtti.