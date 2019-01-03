25 bin göçmen kurtarıldı

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Güvenlik Komutanlıgı'na baglı ekipler 2018 yılı içinde Ege Denizi'nde gerçeklestirdigi çalısmalarda Yunanistan'a gitmek isteyen 25 bin 336 kisiyi çıktıkları ölüm yolculugundan kurtardı. 2018 yılında da düzensiz göç hareketleri Ege Denizi'nde yükselen bir grafik ile devam etti. Ege Denizi'nde düzensiz göçle mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlıgı'na baglı hava, kara ve deniz unsurları 365 gün 24 saat kesintisiz görev yaptı. 2018 yılında 653 düzensiz göçmen olayına müdahale edildi. 25 bin 336 kisi çıktıkları bu ölüm yolculugunda kurtarılırken, 65 kisi ise yasadıkları kazalarda hayatlarını kaybetti. Gerçeklesen çalısmalarda 60 organizatör yakalanarak adli makamlara teslim edildi.