Altay’da Oğuz Han tamam

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Adanaspor'dan sağ kanat Oğuz Han Aynaoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.Geçen sezon Adanaspor formasıyla 30 lig, 2 kupa maçında forma giyen Oğuz Han, bu sezon ligde 3 kez görev alırken, kupada 1 maçta oynadı. Süper Lig'de 16 maçta 1 gol atan Oğuzhan, 1'inci Lig'de 84 müsabakada 11 kez rakip fileleri sarstı. Tetiş Yapı Elazığspor'dan Yunan orta saha oyuncusu Tatos ve Fatih Karagümrük'ten ön libero Merter'le el sıkışan Altay, bu 2 futbolcuyla birlikte Oğuzhan'a da bugün başlayan Antalya kampında resmi sözleşme imzalatmayı planlıyor.Stoper Ivanov, orta saha oyuncusu Daf, kaleci Egemen ve orta saha Metin'den kendilerine kulüp bulmalarını isteyen siyah-beyazlılarda yabancılardan Kappel, Pedro ve Aganovic'in durumları şu an için belirsizliğini koruyor.