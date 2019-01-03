Badminton Analig Ege Grup müsabakaları Aydın’da başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2018-2019 Sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Ege Grup Müsabakaları 04-06 Ocak 2019 tarihleri arasında Efeler Atatürk Spor Salonunda Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek.Badminton Ege Grup müsabakalarına 2005, 2006 ve 2007 doğumlu sporcular katılım gösterecek. Aydın, Afyon, Bilecik, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Balıkesir, Muğla ve Uşak illerinden yaklaşık 100 sporcunun katılım göstereceği Badminton Analig Ege Grup Müsabakaları büyük heyecana sahne olacak.grup müsabakalarında hem erkekler hem de kızlar kategorisinde takımlar yer alacak. Üç grupta yapılacak müsabakalar sonucunda erkek ve kızlarda 6 takım çeyrek finale çıkma hakkı kazanacak. Çeyrek final müsabakaları ise 08-10 Şubat 2019 tarihleri arasında Sakarya ilinde gerçekleştirilecek.