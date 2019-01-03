Bir engelliye umut olacak

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Karşıyaka ilçesindeki Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı'nda Karşıyaka Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği kermeste bir araya gelen yaklaşık 50 engelli, kendi ürettiği ürünleri sattı. İki gün süresince ziyaretçilerin ağırlandığı kermeste stant açan 56 yaşındaki Aydan Kabaağaçlı da, ahşap boyama ürünler ve rölyef tablolarını beğeniye sundu. Kabaağaçlı, ürünlerini satarak elde ettiği gelirle ihtiyaç sahibi bir engelliye elektrikli sandalye alacağını söyledi. Tekerlekli sandalye ile yaşadığı günlerde engellilerle empati yaptığını belirten Kabaağaçlı, "Emeklerimin doğru yere gitmesini istiyorum. Ahşap boyama ve rölyef tablo yapıyorum. 7-13 Ocak arası sergim var ve satış da yapacağım. Bir elektrikli sandalye alıp ihtiyaç sahibi bir çocuğa hediye almak istiyorum" dedi.