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Buca pes etmeyecek

Giriş Tarihi: 3.1.2019
Buca pes etmeyecek
TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bucaspor, transfer yasağını kaldırmak için yoğun mesai harcıyor. Borçlu olduğu 29 eski futbolcusundan 25'yle anlaşan sarı-lacivertliler, muvafakatname vermeyi kabul etmeyen Veli Kızılkaya, Ferhat Çulcuoğlu, Serkan Yanık ve Recep Niyaz'la bir kez daha görüşme kararı aldı. Oyuncular ve menajerleriyle yüz yüze bir araya gelecek kurmayların transfer tahtasını şartlar ne olursa olsun açacağı kaydedildi. Taraftarların da 4 futbolcuyu ikna etmek için sosyal medyada kampanyalar başlatıp Veli, Ferhat, Recep ile Serkan'a sürekli mesaj attıkları bildirildi. Yarın başlayacak ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmeyi çok isteyen başkan Cihan Aktaş'ın en kısa sürede camiaya müjdeyi vereceği kaydedildi.
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Buca pes etmeyecek
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