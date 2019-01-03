Çankırı’dan yılbaşı gecesi yoğun mesai

BUGÜN NELER OLDU

Parti Izmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı 2018'in son gününü ve yeni yılın ilk gününü vatandaslar ile geçirdi. Yogun geçen programda ev ziyaretleri, çocuk evi, hastane ve polis kontrol noktası ziyaretleri gerçeklestiren Bölünmez Çankırı adeta Izmir çıkarması yaparak yeni yılı karsıladı. Yeni yılı minik yüreklerle birlikte karsılayan Bölünmez Çankırı'ya çocukları Kaan ve Ceyla da eslik etti. Yeni yılın ilk saatlerinde ise Tepecik Dogumevi'ni ziyaret eden Bölünmez Çankırı, 2018'in son bebegi Enes ve 2019'un ilk bebegi Günes bebeklerin dogum heyecanına tanıklık etti. Son programını da polis kontrol noktalarına ayıran Bölünmez Çankırı, AK Parti Izmir Milletvekili Cemal Bekle ve Izmir Emniyet Müdürü Hüseyin Askın ile Türkiye ve Izmir'in güvenligi ve huzuru için çalısan güvenlik güçlerine moral ziyareti ile programlarını noktaladı.