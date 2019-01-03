Çevreci Ege

BUGÜN NELER OLDU

Çevre ve Sehircilik Bakanlıgınca yapılan düzenlemeyle tüm Türkiye'de plastik alısveris posetlerinin 25 kurustan satılması, Ege genelinde destek gördü. Marketlerde hayata geçen sistemle ilgili vatandasları bilgilendiren kasiyerler, alısveris yapan kisilere posetlerin ücretli oldugunu hatırlatıyor. Market içerisinde zaman zaman da hoparlörlerden uygulama hakkında anons yapılıyor. Hayata geçen yeni düzenlemeye iliskin marketlerin girislerinde ve kasa bölgelerinde de çesitli uyarı yazıları yer alıyor. Ayrıca market raflarında poset yerine alısveris çantaları satılıyor.Izmir'de, uygulamanın ilk iki gününde bazı kisiler, poset satın alırken, bazıları da evlerinden kullanılmıs poset getirerek, aldıklarını tasıdı. Alısveris yapan ve evden getirdigi posetleri kullanan Serhat Sezersan, uygulamaya alısacaklarını belirterek, "Posetleri evden getirdik. Sisteme ayak uydurmaya çalısıyoruz. Posetler için cebimizden neden para çıksın? Destekliyorum, bence dogru bir karar. Israfın önüne geçmis olacagız" dedi. Melike Sezersan da uygulamanın, insanın ve çevrenin korunması adına bilinç saglayacagını dile getirerek, "Yani 25 kurus olması bizim için maliyetli. Ama evdeki posetlerimizi daha iyi korumayı ögrenecegiz. Çevreyi koruma adına güzel bir proje" diye konustu. Murat Aydın da artık kullanacakları kadar poset alacaklarını dile getirerek, "Daha önce bu alısveris için 5 poset alırken, artık 2 poset alacagız. Fazla tüketmemeyi ögrenecegiz. Çevreyi koruma adına mantıklı, destekliyoruz" ifadesini kullandı.Market sorumlusu Kerim Bal ise uygulamanın gayet iyi basladıgını belirterek, "Öncesinde duyurusunu yapmıstık. Bugün de 25 kurusluk poset uygulamasına geçtik. Memleketimiz ve dogamız adına güzel bir uygulama. Sabahtan beri herhangi bir olumsuz tepki almadık. Müsterilerimiz destekliyor ve bu sekilde devam etmesini istiyoruz" diye konustu. Manisa'da marketlere alısverise giden müsterilerin uygulamaya hazırlıklı olmaları dikkati çekti. Daha önceki alısverislerden farklı olarak market çalısanları, "Poset ister misiniz" diye sorarak müsterilerini kasada karsıladı. Alısveris yapan ve 25 kurus karsılıgında poset alan Hülya Günaydın, "Bu uygulamayı begendim. Az önce 25 kurus vererek bir poset aldım. Bence güzel bir uygulama. Günlük hayatımda da bez poset kullanan birisiyim. Önceden fazla kullanıldıgını ve israf oldugunu düsünüyordum. Uygulama gayet basarılı" dedi. Oguz Çavus da "Posetlerin paralı olması güzel. Dogaya verdigi zarardan dolayı ve insanların artık bilinçli kullanacak olması memnun edici" seklinde konustu. Usak'ta uygulamanın ilk gününde bazı vatandaslar poset satın aldı, bazıları da evlerinden kullanılmıs poset getirdi. Usak'ta bazı marketlerin duvarlarına '1 Ocak itibariyle posetler ücretlidir' duyurusu asılırken, yeni yılın ilk gününde marketlere alısverise giden vatandasların uygulamaya hazırlıklı oldukları görüldü.