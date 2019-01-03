Ege’de ne var ne yok?

BUGÜN NELER OLDU

Toto 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Denizlispor'da yönetim West Ham United FC'de oynayan Marko Arnautovic ile görüşüyor. Akhisarspor'a da önerilen Avustralyalı futbolcu kanat ve forvet mevkilerinde görev alabiliyor. 29 yaşındaki futbolcu 1.94 boyunda.2. Lig temsilcisi Menemenspor, ara transferde Zonguldak Kömür'den sol bek Ercan Coşkun, Gazişehir'den orta saha Mahmut Bilir, Gümüşhanespor'dan forvet Hüseyin Çolak ve Bugsaş'tan sağ kanat Mustafa Çeçenoğlu'nu kadrosuna kattı. Genç oyuncular Vedat, Bekircan ve Jiyan'ın ise kiralık olarak 3. Lig kulüplerine gitmesine karar verildi.3. Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Karşıyaka 2 günlük iznin ardından dün çalışmalarına başlıyor. Teknik patron Mesut Toros, "İlk yarının son haftalarında taraftarımızla birlikte mükemmel bir hava yakaladık. İkinci yarının ilk maçı olan Van karşılaşmasında da tribün desteğimizle iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.U15 Ligi'nde Muğlaspor, Saburhane karşı karşıya geldi. Saburhane ilk yarıyı 6-0 önde kapattı. Muğla'da üç oyuncu sakatlanıp 8 kişi kaldı. Saburhane'nin hocası da üç oyuncuyu çıkartıp sahada 8 kişi bıraktı. Saburhane karşılaşmayı 12-0 kazandı.