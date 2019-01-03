Karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

BUGÜN NELER OLDU

Sındırgı-Akhisar karayolunun Kertil mevkiinde yoğun kar yağışı araçların yolda mahsur kalmasına neden oldu. Sındırgı Belediyesi ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yolda kalan araçlara ulaşıldı. Belediye ekipleri yolda kalan araç sürücülerine yiyecek ve çay dağıttı. Araç sürücüleri soğuk ve kar yağışı sırasında kendilerine yardımcı olan Sındırgı Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Sındırgı Belediyesi tarafından ilçe sakinlerine atılan SMS'de Balıkesir, Simav, Demirci, Gördes ve Akhisar yönüne seyahat edecek vatandaşların zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuldu. Manisa'da ise, Demirci-Simav karayolunun bin 470 rakımlı Akçakertik Deveboynu mevkisinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Demirci'ye araçlarıyla ulaşamayan vatandaşlar, telefonla Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yardım istedi. Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'un talimatıyla arama ve kurtarma ekibi bölgeye gitti. Ekipler, dağda buzlanma ve kar nedeniyle 4 aracın içinde mahsur kalan 12 kişiyi bir saat süren çalışma sonucu kurtardı. Soğuktan etkilenen vatandaşlara sıcak içecek ve battaniye verildi.