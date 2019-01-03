Karımdan 8 aydır haber alamıyorum

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 12 yıl önce tanışan Zülfü Yıldız ile Ertan Yıldız, hayatların birleştirdi. Evliliklerinde herhangi bir sorun olmamasına rağmen Zülfü Yıldız, 25 Nisan gününde ortadan kayboldu. Kayınvalidesi Rabia Yıldız'a (57) kızının okuluna gidip öğretmeniyle konuşacağını söyleyerek evden sabah saatlerinde ayrılan Zülfü Yıldız'dan o günden beri bir daha haber alınamadı. Ertan Yıldız karısı ile ilgili polise ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu ancak aradan geçen 8 ayda herhangi bir sonuç elde edemedi. Karısını çok sevdiğini söyleyen Ertan Yıldız, "Aramızda herhangi bir sorun yoktu. Ne maddi ne de manevi bir problemimiz vardı. Bugüne kadar eşime elimi kaldırmadım. Ağzımdan kötü bir söz dahi çıkmadı. Hep onun yanındaydım. Bir dediğini iki etmedim. Neden bana bunu yaptı hala aklım almıyor. Kızım ve ben onu çok özlüyoruz. Bir an önce eve dönmesini istiyorum. Ne olursa olsun onu affedeceğim. Bir an önce yuvasına dönsün" diye konuştu.Karısının birileri tarafından kandırıldığını düşünen Ertan Yıldız, "3 ay önce beni gizli bir numaradan aradı. Telefonda ağlıyordu. 'Aşkım ben iyiyim. Geleceğim' dedi. Ben de 'Tamam aşkım. Hiç çekinmeden gel seni bekliyorum' dedim. Ama o günden sonra bir daha arayıp sormadı. Eşimi gören ya da duyan, nerede olduğunu bilen varsa polise ve jandarmaya bildirsin. Karımı görenlerin 0538 390 20 48 numaralı telefonu arayıp haber vermelerini rica ediyorum" dedi. Kayınvalide Rabia Yıldız ise, "Gelinim ile aramızda herhangi bir sorun yoktu. Birbirimize karşı çok saygılıydık. Torunum Fatma'nın anlattığına göre, oğlum uyurken, annesini de diğer odada cep telefonundan uzun uzun başka biriyle konuşuyormuş. Annesine kimle konuştuğunu sorunca, 'Anneannen ve dedenle konuşuyorum' demiş" diye konuştu.