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Köy okulundan hasta çocuklara sürpriz

Giriş Tarihi: 3.1.2019
Köy okulundan hasta çocuklara sürpriz
İZMİR'DE Menemen Haykıran Adem Saatçi İlkokulu'ndaki sınıf öğretmeni Zeliş Kurt'un 5 Aralık Dünya Gönüllüler Haftası kapsamında başlattığı Rüyalar Gerçek Olsun kampanyası çocuklar arasındaki yardımlaşma ve dayanışmaya örnek oldu. Okulun sınıf öğretmeni Zeliş Kurt, yaklaşık 1 ayda 19 öğrencisiyle birlikte keçeden parmak kuklalar hazırladı. Ardından Zeliş öğretmen, öğrencileriyle birlikte kuklaları Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara hediye etti.
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Köy okulundan hasta çocuklara sürpriz
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