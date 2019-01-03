Köy okulundan hasta çocuklara sürpriz

BUGÜN NELER OLDU

Menemen Haykıran Adem Saatçi İlkokulu'ndaki sınıf öğretmeni Zeliş Kurt'un 5 Aralık Dünya Gönüllüler Haftası kapsamında başlattığı Rüyalar Gerçek Olsun kampanyası çocuklar arasındaki yardımlaşma ve dayanışmaya örnek oldu. Okulun sınıf öğretmeni Zeliş Kurt, yaklaşık 1 ayda 19 öğrencisiyle birlikte keçeden parmak kuklalar hazırladı. Ardından Zeliş öğretmen, öğrencileriyle birlikte kuklaları Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara hediye etti.