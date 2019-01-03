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yine Altınordu’nun gündemine geldi

Giriş Tarihi: 3.1.2019
SPOR Toto 1. Lig ekibi Altınordu, eski futbolcusu Okan Derici'yi transfer gündemine aldı. Gazişehir'de ilk devrede 8 maçta görev alan gurbetçi futbolcunun fazla forma şansı bulamaması nedeniyle kulübünden ayrılmak istediği, yönetimin de bu talebe olumlu yaklaştığı öğrenildi. Okan, 2016-17 sezonunda yarım sezon formasını giydiği Altınordu'ya dönmeye sıcak bakarken, İzmir temsilcisi de kırmızı-lacivertli formayla gösterdiği başarılı performans nedeniyle eski futbolcusuna yeniden kapılarını açtı. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
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Okan Derici yine Altınordu’nun gündemine geldi
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