Seleznyov için Akhisarspor’a 500 bin önerildi

BUGÜN NELER OLDU

kadro dışı bırakılan Yevhen Seleznyov'a La Liga ekibi Malaga talip oldu. İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre Seleznyov için İspanyol kulübünün 500 bin Euro ödeyeceği açıklandı.Seleznyov, Larsson ve Dany'nin yerine Avrupa'dan 3 iyi yabancı almayı kararlaştıran yeşil-siyahlılar, Polonyalı stoper Michal Pazdan'ı da veto ederken, menajerlerin önerdiği Slovak golcü Robert Pich'e de onay çıkmadı.