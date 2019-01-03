Seleznyov için Akhisarspor’a 500 bin önerildi

AKHISARSPOR'DA
kadro dışı bırakılan Yevhen Seleznyov'a La Liga ekibi Malaga talip oldu. İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre Seleznyov için İspanyol kulübünün 500 bin Euro ödeyeceği açıklandı. Seleznyov'un yerine forvet arayan Ege temsilcisinin Polonya ekibi Legia Varşova'dan Michal Kucharczyk ile her konuda anlaştığı en kısa sürede sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Seleznyov, Larsson ve Dany'nin yerine Avrupa'dan 3 iyi yabancı almayı kararlaştıran yeşil-siyahlılar, Polonyalı stoper Michal Pazdan'ı da veto ederken, menajerlerin önerdiği Slovak golcü Robert Pich'e de onay çıkmadı.