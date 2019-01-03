Sığınmacılar, kurslarda üniversiteye hazırlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

iç karışıklık ve savaş ortamından kaçarak Manisa'ya gelen Suriye, Afganistan ve İranlı sığınmacı öğrenciler, üniversite hayallerini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyor. Daha önce geldikleri Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi kurslarında Türkçe öğrenen sığınmacı öğrenciler, şimdi de katıldıkları kurslarda üniversiteye hazırlık okuyor. Tüm vatandaşlara kurslara katılmaları yönünde çağrıda bulunan Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Mustafa Tire, "Kurs merkezimizde yoğun bir şekilde A1, A2, B1 kursları vermekteydik. Yabancı arkadaşlarımızın üniversiteye hazırlık konusunda kurs talebi oldu. 650 saatlik üniversiteye hazırlık giriş kursumuz var. Şuan da arkadaşlarımızdan yoğun bir ilgi var. Şuan için 18 öğrencimiz kayıtlı ama kayıtlarımız devam ediyor. İran, Suriye ve Afganistan uyruklu kursiyerlerimiz var. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak kurslarımıza devam ediyoruz" diye konuştu. Matematik öğretmeni Nazik Atman ise, "Arkadaşlara matematik kursu veriyoruz. Yabancı öğrencilerimiz iyi bir şekilde Türkçe biliyor. Ben anlattığım sürece onlarda güzelce dinliyorlar ve anlıyorlar" diye konuştu.