Turizmciler yeni yıldan umutlu

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin turizm cenneti Çeşme, 2019'a hızlı girdi. Yılbaşı için konaklama rezervasyonların günler öncesinden dolduğu Çeşme'de oteller yüzde yüz doldu. Çeşitli gala programları ve etkinlikler ile sabahın ilk ışıklarına kadar süren eğlencelerde binlerce vatandaş, yeni yıla keyifle girdi. Çeşmeli turizmciler, 2019 yılı için turizm sektörü adına olumlu mesajlar verdi. ÇEŞ- TOB başkanı Yakup Demir, "Çeşme olarak yılbaşını güzel karşıladık. Yılbaşında oteller ve sokaklarımız doldu. Zirve yaptık. Sokaklar, restoranlar tümü doluydu ve renkli etkinliklere imza attılar. Dış pazar çok hareketli. Yüzde 60'lara ulaştı. Yerel ve yabancı acentalarla görüşüyoruz. İç pazar hareketliliği yeni başlıyor. Erken rezervasyonlar mart ayına kadar devam ediyor. 2019, önceki yıl ve hatta son on yılın en iyisi olacağına inanıyoruz. Bu ay Hollanda fuarımız var. Avrupa'daki radyo ve televizyonlarla ortak çalışma yapacağız" dedi.Yeni yılda turizmin daha da canlanacağını ifade eden ÇEŞTOB Başkan Yardımcısı ve Ontur Otelleri Genel Müdürü Gökçe Kesikciler Buğday ise, "Yılbaşı akşamı Çeşme'deki otellerin doluluk oranları yüzleri güldürdü. 2019'un iç ve dış pazar açısından oldukça hareketli olmasını temenni ediyoruz. İç pazarda yüzde 40-50 arası fiyatlara yansıyan bir artış var. Erken rezervasyonlarda yüzde 40-45 arası geçen seneye göre önde giden bir artış ve satış var. Bu ivme devam ederse 2019 yılının turizmciler için güzel bir sene olacağını ön görebiliyoruz. Hem İzmir hem Çeşme'de güzel bir sezon ve yıl geçireceğimizi ümit ediyorum" diye konuştu.