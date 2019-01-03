Yedieminde eşyalar değiştirildi iddiası

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Tavas ilçesinde meydana gelen olayda Zekiye Çelebi isimli kadın iddiaya göre 2017 yılında verdiği altın borcuna karşılık M.U. isimli şahıstan senet ve değerli kağıt aldı. Bir süre sonra Çelebi borcunu ödemeyen M.U'yu icraya vererek hukuki işlem başlattı. İcra davası gereği giyim eşyası satan M.U.'nun mağazasındaki gömlek, pantolon ve takım elbise gibi ürünlerden oluşan 78 bin lira değerindeki eşya tutanak altına alınarak haczedildi. Eşya kaldırma esnasında devreye giren M.U'nun annesi A.U, kendisinin yediemin olmak istediğini söyleyerek, malları Tavas İcra Müdürlüğü ve Çelebi'nin avukatının onayıyla teslim aldı. Sonrasında yaşanan süreçte ise iddiaya göre, A.U'nun teslim aldığı yaklaşık 78 bin lira tutarındaki eşyalar maddi değeri daha düşük olan ürünlerle değiştirildi.Çelebi, akıllara durgunluk veren iddiasını yargıya taşıyarak yediemin olan A.U. ve bazı personellerden şikayetçi oldu. Çelebi, "Bağlanan 78 bin lira değerindeki giyim eşyalarını ben aldım, 13 bin lira KDV ödedim. Eşyaları almadan bir gün önce, eşyaların değiştirildiğini öğrendim. Tanesi 45-50 lira değerinde bağladığım gömlekler yerine 3-5 lira değerindeki gömleklerin koyulduğunu gördüm. Savcılığa gidip suç duyurusuna bulundum. Ürünlerin tekrar kontrol edilmesini istiyorum. 100 bin lira dolandırıldım" dedi.