Yöntem değiştiren sigara kaçakçıları polise yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

terör örgütlerinin önemli finans kaynakları arasında gösterilen kaçak sigaranın piyasaya sürülmesi büyük ölçüde önlendi. Güvenlik güçlerinin takibinden kurtulmak için "dal sigara" tabir edilen doldurulmuş ya da sarma tütüne yönelen kaçakçıların bu yeni yönetimini de deşifre edildi. Polis ekipleri, kaçakçılara darbe vurdu. Kentte sigara kaçakçılarına geçen yıl 225 operasyon düzenleyen polis ekipleri, "tek dal" olarak satışa hazırlanan 3 milyon 518 bin 102 sigara ele geçirdi. Ekipler, 379 kişiyi gözaltına aldı. Ele geçirilen "tek dal" kaçak sigara miktarı, Türkiye geneli en yüksek yakalama olarak istatistiklere yansıdı.