3 bedensel engelli Devlet Sanatçısı oldu

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7 yıldır, belediye desteğiyle açılan atölyede geleneksel Türk motiflerini, deri üzerine işleyerek dikkat çeken eserlere imza atan bedensel engelli Aysel Caferoğlu, Selami Tatlıcı ve Aysel Yavuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 'Geleneksel El Sanatları' kategorisinde Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü. Salihli Belediyesi deri atölyesinde diğer engelli arkadaşlarıyla birlikte üretim yapan Selami Tatlıcı, "Biz deri sevdalısı 3 arkadaş, yıllar önce bir araya gelip, gönül verdiğimiz el sanatları işine başladık. Kendimizi geliştirerek, el sanatlarında Türkiye'de önemli bir noktaya geldik. Ve bunu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bize vermiş olduğu unvanla da ispatlamış bulunuyoruz" dedi.Aysel Caferoğlu ise "Atölyemizde genelde deri üzerine her şeyi yapabiliriz. Kendimize ait tasarımlarla çanta, kemer, cüzdan, aksesuarlar yapabiliyoruz. Desenlerimizi, modellerimizi kendimiz buluyoruz. Yaptığımız ürünler çok beğeniliyor. Çevremizden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurmamız için bize bir çok kez telkinde bulundular. Aradan geçen uzun bir süre sonra biz de bu telkinler üzerine bakanlığa başvurduk ve bize bu unvanı verdiler. Gerçekten çok mutlu ve gururluyuz" dedi.