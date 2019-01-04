Akhisar’ın eli boş

SPOR Toto Süper Lig'de düşme korkusu yaşayıp sezonun ikinci yarısı öncesi sakatlıklar ve Seleznyov'un kadro dışı olmasıyla eksilen kadrosunu güçlendirmeye çalışan Akhisarspor,
maliyet engeline takıldı. Türkiye'de oynayan isimlerden sonuç alamayıp listesine Avrupa kulüplerinden futbolcuları ekleyen Ege temsilcisinin, teklif götürülen oyuncuların istediği paralar nedeniyle eli yandı. Yeşil-siyahlılarda yönetimin ara dönemde fazla açılmak istemediği, fiyatı uygun oyuncuları tercih edeceği öğrenildi. BİR UMUT MUĞDAT
Geçen sezon Akhisar formasıyla 35 maçta 7 gol, 9 asistlik performansla dikkat çeken ve Galatasaray'a giden Muğdat Çelik, Akhisar'ın ilgilendiği isimler arasında geliyor. Yeşil-siyahlılar, sarıkırmızılı takımda forma şansı bulamayan eski oyuncusunu renklerine katmak istiyor.
Tarafların önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi bekleniyor.