BUGÜN NELER OLDU

Merkezefendi ilçesinde geçtiğimiz akşam meydana gelen olayda iddiaya göre M.Y, borçlu olduğu İ.K'nın yaşadığı eve gitti. İkili arasında borç-alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada evde bulunan İ.K'nın kardeşi S.K, araya girerek kavgayı yatıştırmak istese de başarılı olamadı. Sokağa taşarak silahlı kavgaya dönüşen olayda, İ.K, pompalı tüfekle ateş açarken, M.Y. ise yanındaki tabancayla karşılık verdi. M.Y. karnından, kavgayı ayırmak isteyen S.K. ise bacağından yaralandı.