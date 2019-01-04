Alışverişte file dönemi

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Gaziemir Belediyesi'nin desteği ile kurulan ve çoğunluğunu ev kadınlarının oluşturduğu Üretici Kadın Kooperatifi üyeleri, naylon poşetlerin ücretli hale gelmesinin ardından, 'Tığını al gel' isimli bir proje hayata geçirdi. Proje kapsamında sentetik makrome ipten alışveriş filesi ören kadınlar, satışına da başladı. Kooperatif Başkanı Fadime Türkeli, 32 kadın ile birlikte çalışma yaptıklarını belirtti, "Böyle bir çalışma içerisinde yer almak gurur verici. Bizler kooperatif aracılığı ile ham para kazanıyoruz hem de çevreye karşı duyarlılığı arttırıyoruz" dedi.