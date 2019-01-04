Altay’dan 3’ü bir arada

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig ekiplerinden Altay; Merter Yüce, Andreas Tatos ve Oğuz Han Aynaoğlu'nu renklerine kattı. Altay Kulübü'nden yapılan açıklamada,Futbola Altay'da başlayan 34 yaşındaki orta saha oyuncusuMerter daha sonra Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Giresunspor, Kardemir Karabükspor, Akhisarspor ve Bursaspor'da mücadele etti.2017-2018 sezonunda Tetiş Yapı Elazığspor'a transfer olanDanimarka doğumlu 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusuAltay'ın, MKE Ankaragücü'nden Anton Putsila ile de görüştüğü bildirildi.