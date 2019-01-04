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Altay’dan 3’ü bir arada

İlk yarıyı 14. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, Merter, Tatos ve Oğuz Han’a 1.5 yıllık imza attırdı. Ankaragücü’nden Anton Putsila ile görüşmeler sürüyor

Giriş Tarihi: 4.1.2019
Altay’dan 3’ü bir arada
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay; Merter Yüce, Andreas Tatos ve Oğuz Han Aynaoğlu'nu renklerine kattı. Altay Kulübü'nden yapılan açıklamada, Merter Yüce, Andreas Tatos ve Oğuz Han Aynaoğlu ile anlaşıldığı, futbolcularla 1,5 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. Futbola Altay'da başlayan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Merter Yüce, 2004- 2005'te siyah-beyazlı ekipte profesyonel oldu. Merter daha sonra Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Giresunspor, Kardemir Karabükspor, Akhisarspor ve Bursaspor'da mücadele etti. Sezon başında Fatih Karagümrük'le sözleşme imzalayan tecrübeli oyuncu, hiç forma giymeden takımdan ayrılmıştı.

TATOS 39 MAÇTA 10 GOL ATTI
2017-2018 sezonunda Tetiş Yapı Elazığspor'a transfer olan Yunan orta saha Andreas Tatos ise takımıyla çıktığı 39 maçta 10 gole imza attı. Danimarka doğumlu 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Oğuz Han Aynaoğlu, Türkiye'de Bursaspor, Adana Demirspor, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor ve Adanaspor'da mücadele etti. Altay'ın, MKE Ankaragücü'nden Anton Putsila ile de görüştüğü bildirildi.
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Altay’dan 3’ü bir arada
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