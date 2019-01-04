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Azot verilen çocuğun durumu iyiye gidiyor

Giriş Tarihi: 4.1.2019
Azot verilen çocuğun durumu iyiye gidiyor
İZMIR'DE Torbalı Devlet Hastanesi'nde göz ameliyatı ameliyat öncesi oksijen yerine azot gazı verildiği iddiasıyla kalbi duran ve başka bir hastanede tedavi altına alınan 5 yaşındaki Ege Avcı'nın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Ege Üniversitesi (EÜ) Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören Ege'nin annesi İpek Yeşilçam Avcı, "Evladım şimdilik hayati tehlikeyi atlattı ama çok zor bir süreç bizi bekliyor. Birkaç güne kadar yoğun bakımdan çıkarmayı düşünüyorlar. Beyin çok hasar aldığı için tam olarak bilinç açık değil, kasılmaları var" dedi. Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı.
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Azot verilen çocuğun durumu iyiye gidiyor
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