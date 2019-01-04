Balıkesir Baltok ikinci yarıdan umutlu

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por Toto 1. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Giray Bulak, ligin ikinci yarısında daha iyi bir takım olacaklarını söyledi. Bulak, lige verilen arada daha çok taktik çalışacaklarını belirterek, ikinci yarıya güzel hazırlanacaklarını ve toplayacakları puanlarla üst sıralara çıkacaklarına inandığını ifade etti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynayacakları son 16 turunun maç günü belli olana kadar Antalya'da kamp yapacaklarını dile getiren Bulak, şunları kaydetti: İKİ HAZIRLIK MAÇI VAR
"Burada daha çok taktik ağırlıklı çalışacağız. Transfer yasağımız sebebiyle alttan gelen oyuncuları bakıp onları kazanmak için mücadele edeceğiz. Bu kampın bize yararlı olacağına inanıyorum. İki hazırlık maçı planlıyoruz. Birinde oynayanlar diğerinde daha az oynayacak, süre almayan arkadaşları değerlendireceğiz. İkinci yarıda çok daha iyi bir Balıkesirspor olacak. Bunun için kampı iyi değerlendirmek istiyoruz."