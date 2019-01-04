Balıkesir Baltok ikinci yarıdan umutlu

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Giray Bulak, ligin ikinci yarısında daha iyi bir takım olacaklarını söyledi. Bulak, lige verilen arada daha çok taktik çalışacaklarını belirterek,Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynayacakları son 16 turunun maç günü belli olana kadar Antalya'da kamp yapacaklarını dile getiren Bulak, şunları kaydetti:"Burada daha çok taktik ağırlıklı çalışacağız. Transfer yasağımız sebebiyle alttan gelen oyuncuları bakıp onları kazanmak için mücadele edeceğiz. Bu kampın bize yararlı olacağına inanıyorum.