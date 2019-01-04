Binlerce yıllık tarihi alana moloz döktüler

BUGÜN NELER OLDU

Ödemiş ilçesinde, Romalılar döneminden kalma olduğu uzmanlarca belirtilen ve 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen tarihi köprü ve kaza alanına sık sık molozlar dökülmesi tepki çekti. Tarihi alanda bulunan tel örgülerde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildiği görüldü. Her iki tarihi alanda yapılan kazı çalışmaları, zaman zaman bölgedeki tarihe ışık tutarken, görüntüler görenleri hem hayrete düşürdü, hem de üzdü. Vatandaşlar, ev eşyalarından inşaat artıklarına kadar bir tarihi yapının çevresinde olmaması gereken ne varsa yer alan görüntülere tepki gösterirken, yetkililere çağrı yaptı ve bölgenin bir an önce temizlenmesi gerektiğini söyledi.