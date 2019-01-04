Denizli itfaiyesi Türkiye birincisi

BUGÜN NELER OLDU

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 2018 yılında da yoğun bir mesai geçirdi. Gece gündüz demeden Denizli merkez ve 19 ilçesindeki 52 ayrı istasyonda vatandaşların canını ve malını korumak için nöbet tutan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri geçtiğimiz yıl 3 bin 429 yangına müdahale etti. Bunların yanında bin 963 kurtarma operasyonu gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 603 trafik kazası ve bin 505 çeşitli görevler olmak üzere toplam 7 bin 500 olayda önemli rol oynadı. Bir önceki yıla göre toplam olay sayısında yüzde 15,81 oranında azalış yaşanırken, trafik kazalarına müdahale rakamında ise herhangi bir değişiklik yaşanmaması dikkat çekti. Ayrıca Büyükşehir İtfaiye 2018 yılında günde ortalama 118 ihbar alarak toplamda 43 bin ihbar sayısına ulaşırken, günde ortalama 20 vakaya da müdahale ederek birçok can kurtardı. Türkiye'de nüfusa göre personel sayısında ilk sırada bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, ikinci sırada olduğu nüfusa oranla araç sayısı sıralamasında da birinci sıraya yükseldi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir İtfaiyenin 52 ayrı istasyonda 530 personel ile Denizlililerin can ve malını korumak için 7 gün 24 saat nöbette olduğunu söyledi. Başkan Zolan, "Büyükşehirden önce birçok bölgede yalnızca gündüzleri hizmet veren itfaiye bugün 52 noktada, 7 gün 24 saat görevi başında vatandaşlarımızın yardımına koşuyor. Denizli'nin tamamında vatandaşlarımız artık daha güvende ve daha huzurlu. Denizlimiz emin ellerde. Allah onların yokluğunu göstermesin. Gece gündüz demeden kendi canları pahasına görevlerini ifa etmeye çalışan tüm itfaiye personelimize teşekkür ediyorum" dedi.