Enflasyonla mücadeleye DTO’dan bir destek daha

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Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 2018 yılında TOBB tarafından başlatılan Enflasyonla Mücadele Programı kapsamında 'En Az Yüzde 10 İndirim Kampanyası'nı 2019 yılında da destekleyeceklerini belirtti. Başkan Erdoğan, "Türk özel sektörü ve TOBB'a bağlı odalar ve borsalar olarak, yurt genelindeki 81 il ile 160 ilçede, programı sahiplenip firmalarımızın en geniş şekilde katılımla yer almasını sağlamaya çalıştık. Enflasyonla mücadelenin, 2019'da da aynı şekilde devam etmesini istiyoruz. Çünkü enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle de mücadele etmek demektir. Ancak, biliyoruz ki, bunu tek başına ne kamu, ne de özel sektörümüz yapabilir. O nedenle, bu milli görev ve sorumluluk hepimizin" diye konuştu.