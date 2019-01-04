Futbolda her şey üç puan değil

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'DE oynanan amatör bir futbol maçında centilmenlik örneği yaşandı.Maçın 10. dakikasının oynandığı sıradaPozisyonun devamında ise Karabağlar Genç Yıldız Kulübü golü bularak öne geçti. Oyuncunun yere düşme anını görmeyen hakemin golü vermesi ile Karabağlar Genç Yıldız 1-0 öne geçti. Durumu fark eden Karabağlar Genç Yıldız yönetimi ise oyunculara maç başladıktan sonra hiçbir şekilde hareket etmemeleri ve Karabağlarsporlu oyuncuların gol atması talimatını verdi.Başkan Nazmi Önen,Pazar günü oynanan maçtaoyuncumuz rakip takım oyuncusununayağına bastı ve pozisyonundevamında gol attık. Hakempozisyonu görmedi,fauldü oysa. Biz deoyuncularımıza kaleyiaçmalarını söyleyerekrakip takımıngol atmasını sağladık.Durum böyleceeşitlenmiş oldu." dedi.