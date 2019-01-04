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Futbolda her şey üç puan değil

’de büyük bir fair-play örneği yaşandı. Rakip takıma gol attırıp, sahadan yenilgi ile ayrıldılar

Giriş Tarihi: 4.1.2019
Futbolda her şey üç puan değil
İZMIR'DE oynanan amatör bir futbol maçında centilmenlik örneği yaşandı. Olay, geçen pazar günü Karabağlar Genç Yıldız Spor ile Karabağlarspor maçı esnasında meydana geldi. Maçın 10. dakikasının oynandığı sırada Karabağlar Genç Yıldız oyuncusu rakip takımın oyuncusunun ayağına basarak yere düşmesine sebep oldu. Pozisyonun devamında ise Karabağlar Genç Yıldız Kulübü golü bularak öne geçti. Oyuncunun yere düşme anını görmeyen hakemin golü vermesi ile Karabağlar Genç Yıldız 1-0 öne geçti. Durumu fark eden Karabağlar Genç Yıldız yönetimi ise oyunculara maç başladıktan sonra hiçbir şekilde hareket etmemeleri ve Karabağlarsporlu oyuncuların gol atması talimatını verdi. Maç başladıktan sonra hiçbir şekilde topa müdahale etmeyen oyuncular Karabağlarspor'un golü atmasına izin verdi ve böylece durum eşitlendi. Ancak fair-play yapan takım 90 dakika sonunda sahadan yenilgiyle ayrıldı.

BAŞKAN ÖNEN: ŞIDDETE KARŞIYIZ
Başkan Nazmi Önen, "Takımımız İzmir 1. Amatör lig 7. Grupta mücadele ediyor. Play-off şansımız. Pazar günü oynanan maçta oyuncumuz rakip takım oyuncusunun ayağına bastı ve pozisyonun devamında gol attık. Hakem pozisyonu görmedi, fauldü oysa. Biz de oyuncularımıza kaleyi açmalarını söyleyerek rakip takımın gol atmasını sağladık. Durum böylece eşitlenmiş oldu. Biz bunu dostluk, kardeşlik olsun diye yaptık. Futbolda her şey 3 puan demek değil. Futbolda şiddete karşıyız" dedi.
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