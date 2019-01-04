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İhmaller zinciri, gerekçeli kararda

Giriş Tarihi: 4.1.2019
İhmaller zinciri, gerekçeli kararda
İZMIR Çiğli'de 2017 yılının ağustos ayında okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu ve 2 şube müdürünün 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Karşıyaka 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 20 sayfalık gerekçeli kararında sanıkların eksik işlemleri ve yeterli denetim yapmamaları nedeniyle anaokulu yöneticileri ve şoförün bu denetimden cesaret alarak fütursuzca anaokulunu uzun süre çalıştırmaya devam ettiklerine dikkat çekildi.
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İhmaller zinciri, gerekçeli kararda
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