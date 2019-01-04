İZBAN grevi sürüyor ulaşım kaosu büyüyor

BUGÜN NELER OLDU

İZBAN işçilerinin başlattığı grev 24. gününü de geride bıraktı. Grevin neden olduğu trafik, vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam etti. İZBAN'da günlerdir süren grevin ardından İzmir Metro ile İzmir Tramvayı çalışanları da grev hazırlığına başladı. Önceki gün Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Metro A.Ş'ye giderek işçiler ve sendikacılarla sürpriz bir görüşme yaptı. Kocaoğlu, Metro için yüzde 25, İZBAN için de yüzde 30 zam teklifi götürdü. Ancak sendika bu teklifleri reddetti. 31 Mart akşamına kadar görevinin başında olduğunu belirten Başkan Kocaoğlu, "Arkamda enkaz bırakmayacağım" dedi. Demiryol- İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz ise, "Yapılan yüzde 25 teklif sendikaya değil, doğrudan işçilere yapıldı. Arkadaşlarımız bu teklifi reddetti. Bu değerlendirme sonucuna göre greve çıkılır" dedi.