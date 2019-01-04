Kaçak iskeleler tehlike saçıyor

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Konak ilçesinde 31 Aralık akşamı yeni yıla saatler kala Alsancak 1. Kordon'da Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 1. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki İrem Coşkun, yaslandığı seyir terasının çürük ahşap korkuluğu kırılınca denize düştü. Suda çırpınan genç kız, deniz polisi tarafından, kıyıya çıkarıldı. Genç kızın kalbi, yapılan kalp masajıyla tekrar çalıştırıldı. Ancak talihsiz kız, hastanede yaşamını yitirdi. İrem Coşkun'un cenazesi memleketi Mersin'de Kazanlı Mahallesi Cemevi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.İrem Coşkun'un hayatını kaybetmesi, tüm dikkatlerin seyir teraslarına çevrilmesine neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, haklarında kesinleşmiş yıkım kararı bulunmasına rağmen Pasaport'ta 2002 yılında kaçak olarak inşa edilen üç ahşap seyir terasını aradan geçen 12 yıllık süreçte yıkmamakta diretmesi akıllara güvenlik sorusunu getirdi. Seyir teraslarının taşıyıcı kolonlarının zaman içinde korozyona uğrayıp çürümüş olması her gün üzerinde yüzlerce kişinin fotoğraf çektirip denizi seyrettiği seyir teraslarının can güvenliği açısından ne kadar güvenli olduğu konusunu da tartışma yarattı.Yıkım kararı üst mahkemece de onandı. Bunun üzerine İzmir 13'üncü İcra Müdürlüğü'nden Büyükşehir Belediyesi'ne seyir teraslarının yıkılması istendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu o dönemde yıkım kararını uygulamayacaklarını belirterek, "Seyir teraslarını yıkan başkan olmam. Kim yıkarsa yıksın" açılaması yaptı. 2017 yılında Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler Pasaport'taki 3 ahşap seyir terasından birisini taşıyıcı çelik konstrüksiyonlar çürüdüğü gerekçesi ile yıktı. Ardından da yenisini yapmak için çalışma başlattı. Egeli Sabah, Büyükşehir'in kural tanımaz uygulamasını 'İzmir Büyükşehir yasayı tanımadı' başlığı ile o süreçte manşetine taşıdı. Gazetemizin haberini ihbar kabul eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yıkılıp tekrar yapılan seyir teraslarıyla ilgili o süreçte inceleme başlattı.günü İrem Coşkun'un yanında olan sınıf arkadaşı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Emrullah Şığva'nın ifadesi ortaya çıktı. Şığva, "Yılbaşı öncesi İrem ile Kordon'da deniz kenarında yürüdük. İrem korkuluklara yaslanınca bir anda kırıldı ve dengesini kaybederek denize düştü. Ben yüzme bilmediğim için kurtaramadım. Durumu polise bildirdik" dediği öğrenildi. Polis tarafından Şığva'nın cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.