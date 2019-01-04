Kahramanın emaneti ‘Zeytin’ emin ellerde

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen ve kahramanlığıyla Türk milletinin gönlünde taht kuran Fethi Sekin, şehadetinin 2. yılında anılacak. Kahramanlığı ile zihinlere kazınan Sekin'in bakının üstlendiği köpeği Zeytin'e 2 yıldır polis memuru İdris Yavuz bakıyor. Bir polis olarak Fethi Sekin'in gösterdiği kahramanlığı unutamadığını anlatan Yavuz, onun yaptığı müdahale sayesinde adliyenin büyük bir faciadan kurtulduğunu aktardı. İzmir halkının Fethi Sekin'e minnettar olduğunu vurgulayan Yavuz, "O hain saldırıyı unutmadık, unutturmayacağız. O hainlere diyorum ki 'bir Fethi Sekin gider, bin Fethi Sekin geldi" diye konuştu.Fethi Sekin'in bakımını üstlendiği sokak köpeği "Zeytin"e sahip çıkan İdris Yavuz, Sekin ile "Zeytin" arasındaki dostluğa yakından şahit olduğunu söyledi. Zeytin'in 12 yaşında olduğunu belirten Yavuz, "Zeytin artık yaşlandı. Geçen ay rahatsızlığı artınca yapılan muayenede kanser teşhisi kondu. Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Hayvan Hakları Derneği ameliyat yaptırmak istedik ama biz masada kalır korkusuyla burada yaşasın, ne kadar ömrü varsa burada geçirsin diye düşündük" diye konuştu. Görev yerinin değişmesine rağmen haftanın belli günleri "Zeytin" ile ilgilenmek için adliyeye geldiğini anlatan Yavuz, "Zeytin, Sekin'in anıtı önünde nöbet tutuyor. Halk sahiplenmek istedi ama onun istediği tek yer İzmir Adliyesi'nin C Kapısı'nda bulunan betonlar. Ömrünün sonuna kadar Zeytin, anıtın önünde nöbet tutacak" dedi. Gününü, Sekin'in şehit olduğu C Kapısı yakınlarında ve geçen sene aynı yere yaptırılan anıtının olduğu yerde geçiren Zeytin, adliyeye gelenlerin dikkatini çekiyor.